Власти анонсировали отмену фестиваля Ural Music Night

Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки») в Екатеринбурге в этом году проводиться не будет из-за сложной эпидемической ситуации в Свердловской области. Окончательное решение об отмене мероприятия примут во вторник, 22 июня, на заседании оперативного штаба региона.

Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он пояснил, что на сегодняшний день в регионе выявили 174 новых случая заражения коронавирусом. Хотя еще в начале мая этот показатель был ниже сотни.

«Это та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились», — написал Куйвашев.

Губернатор Свердловской области отметил, что Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Чтобы не усугублять эпидемическую ситуацию в регионе начали отмену массовых мероприятий. Под запрет попали выпускные вечера в школах и областной Сабантуй. Прекратит работу фан-зона «Евро-2020» на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба», — добавил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что уже дал поручение о возобновлении работы контрольных групп, которые начнут следить за соблюдением масочного режима на транспорте и в местах скопления людей.

«Прививочная кампания у нас идет. Но маска по-прежнему остается самым первым барьером», — подчеркнул он.

Как сообщило Ura.ru, организаторы фестиваля Ural Music Night вместе с властями региона искали пути сохранения мероприятия. В частности, предлагали перенести несколько площадок. Фестиваль планировалось начать 25 июня в Екатеринбурге. Хедлайнерами мероприятия заявили Леонида Агутина, Клаву Коку и группу «Каста».

Из-за сложной эпидемической ситуации власти регионов отменяют крупные музыкальные события. В Московской области на год перенесли фестиваль «Нашествие». Его планировали провести в городском округе Серпухов.