Фестиваль классической музыки отменили в Серпухове

В подмосковном Серпухове отменили фестиваль классической музыки, который должен был пройти в селе Подмоклово под открытым небом 26 июня. Об этом сообщил «МК».

Фестиваль классической музыки отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Организаторы сообщили, что назначить другую дату не представляется возможным. Фестиваль надеются провести в следующем году. Часть пожертвований уже возвращена. Все, кто желает вернуть свои средства, могут предъявить чек. Оставшиеся пожертвования отложат до следующего фестиваля.

На фестивале планировались выступления итальянского композитора Паоло Пандольфо, камерного оркестра Musica Viva, ансамблей Alta Capella и Novoselie, а также таких мастеров классики, как Яна Иванилова, Александр Рудин, Ольга Мартынова, Екатерина Державина, Андрей Решетин и Марина Катаржнова. Фестиваль должен был пройти на территории усадебного парка в Подмоклове. Сценой для музыкантов должна была стать лестница церкви Рождества Богородицы.

Ранее из-за ситуации с ковидом также был отменен фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Серпухове. Его тоже перенесли на 2022 год.