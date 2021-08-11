Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в поселке Сернур призвал кланяться начальникам и заявил, что власть дана им от Бога. Видео с выступления народного избранника разлетелось по социальным сетям.

Выступление депутата состоялось два месяца назад, но жители поселка до сих пор остаются под впечатлением от яркой речи чиновника.

«Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога — как с нею можно ссориться?» — сказал Кожанов, выступая с трибуны.

Собравшиеся в зале поинтересовались у чиновника, что он сделал за время своего пребывания в должности для их поселка. Но Кожанов не понял, чего от него ждали.

«Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал», — процитировал депутата сайт «Блокнот.ру».

Ранее на Камчатке депутат-миллиардер Игорь Редькин сознался в случайном убийстве человека, которого он подстрелил на заброшенной свалке, перепутав с медведем. Депутата задержали и по решению суда отправили под домашний арест.