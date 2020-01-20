Владимир Путин осуществил мечту подростка из Судака

Подросток в послании рассказал, что мечтает увидеть ледокол «Арктика» своими глазами. Теперь он вместе с братом Филиппом и мамой Татьяной оказался на Балтийском заводе. Кириллу удалось исполнить свою мечту и рассмотреть ледокол вживую.

«Тебе все расскажут про ледоколы и потом покажут», — пояснил мальчику директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

На экскурсии по заводу семья Финашиных увидела разные модели ледоколов и побывала в корпусообрабатывающем цеху, где создают детали для судна.

Ранее, благодаря «Елке желаний», свою мечту осуществил Владислав Попков из Дмитрова. Для него организовали прогулку на вертолете.