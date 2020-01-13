Небо в подарок. «Елка желаний» исполнила мечту школьника с редкой болезнью

Мечты имеют свойство сбываться. Владислав Попков из Дмитрова, отправивший письмо на «Елку желаний», получил заветный подарок. Для него организовали специальную прогулку на вертолете.

Четырнадцатилетний Владислав Попков живет с мамой в Дмитрове. У мальчика редкая болезнь Луи-Бара, поэтому он ограничен в движениях и ведет замкнутый образ жизни. Однако это не мешает ему познавать мир и мечтать. Долгое время самым заветным желанием Владислава было подняться в небо на вертолете. Мальчик хотел хотя бы раз увидеть землю с высоты птичьего полета.

Воплотить мечту в реальность перед Новым годом помогла «Елка желаний». Ее украсили бумажными шарами, в которых были написаны заветные мечты детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. 26 декабря 2019 года, во время Госсовета, губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с елки несколько таких шаров. Один из них принадлежал Владиславу. Мечту мальчика губернатор обещал исполнить.

Подарки семья Попковых начала получать еще перед Новым годом. В последних числах декабря в гости к Владиславу зашел глава городского округа Дмитров Илья Поночевный и подарил мальчику ноутбук. А кроме того, он обещал помочь решить проблему с обучением ребенка, который не может полноценно ходить в школу, потому что нет подмосковной прописки.

А вот исполнение главного желания долго откладывалось — мешала погода. Но сегодня небо над Подмосковьем дало возможность Владиславу увидеть то, что он так хотел. Мальчика не только покатали на вертолете, он также поучаствовал в маневрах.

Источник фото: телеканал «360»

Впечатлениями после полета Владислав в первую очередь поделился с мамой, которая ждала его на взлетной площадке. От прогулки у мальчика так захватило дух, что в первые секунды он не мог поверить в возвращение на землю. Но зато потом с радостью отметил, что больше всего ему понравились маневры.

Проект «Мечтай со мной» помог исполнить заветные желания сотен тяжелобольных детишек и продолжает радовать малышей по всей стране. Желанные подарки уже получили двенадцатилетняя Виталина Герасименко из Балашихи и пятилетняя Валерия Тихонова из Химок. Для Виталины провели профессиональный мастер-класс по вокалу в студии «Непоседы» в центре Москвы. А Валерия получила синтезатор, коляску для реабилитации и поход в Большой театр на балет «Щелкунчик».