    13 января 2020, 14:29

    Небо в подарок. «Елка желаний» исполнила мечту школьника с редкой болезнью

    Алина Трофимова

    Мечты имеют свойство сбываться. Владислав Попков из Дмитрова, отправивший письмо на «Елку желаний», получил заветный подарок. Для него организовали специальную прогулку на вертолете.

    Четырнадцатилетний Владислав Попков живет с мамой в Дмитрове. У мальчика редкая болезнь Луи-Бара, поэтому он ограничен в движениях и ведет замкнутый образ жизни. Однако это не мешает ему познавать мир и мечтать. Долгое время самым заветным желанием Владислава было подняться в небо на вертолете. Мальчик хотел хотя бы раз увидеть землю с высоты птичьего полета.

    Воплотить мечту в реальность перед Новым годом помогла «Елка желаний». Ее украсили бумажными шарами, в которых были написаны заветные мечты детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. 26 декабря 2019 года, во время Госсовета, губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с елки несколько таких шаров. Один из них принадлежал Владиславу. Мечту мальчика губернатор обещал исполнить.

    Подарки семья Попковых начала получать еще перед Новым годом. В последних числах декабря в гости к Владиславу зашел глава городского округа Дмитров Илья Поночевный и подарил мальчику ноутбук. А кроме того, он обещал помочь решить проблему с обучением ребенка, который не может полноценно ходить в школу, потому что нет подмосковной прописки.

    А вот исполнение главного желания долго откладывалось — мешала погода. Но сегодня небо над Подмосковьем дало возможность Владиславу увидеть то, что он так хотел. Мальчика не только покатали на вертолете, он также поучаствовал в маневрах.

    Небо в подарок. «Елка желаний» исполнила мечту школьника с редкой болезнью | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Впечатлениями после полета Владислав в первую очередь поделился с мамой, которая ждала его на взлетной площадке. От прогулки у мальчика так захватило дух, что в первые секунды он не мог поверить в возвращение на землю. Но зато потом с радостью отметил, что больше всего ему понравились маневры.

    Проект «Мечтай со мной» помог исполнить заветные желания сотен тяжелобольных детишек и продолжает радовать малышей по всей стране. Желанные подарки уже получили двенадцатилетняя Виталина Герасименко из Балашихи и пятилетняя Валерия Тихонова из Химок. Для Виталины провели профессиональный мастер-класс по вокалу в студии «Непоседы» в центре Москвы. А Валерия получила синтезатор, коляску для реабилитации и поход в Большой театр на балет «Щелкунчик».