Общество 20 декабря 2022, 15:41 Владимир Путин наградил Маргариту Симоньян орденом Почета Владимир Путин наградил главреда «России сегодня» Симоньян орденом Почета РИА «Новости»

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В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Из рук президента России Владимира Путина их получили 28 человек, сообщил «Коммерсант».

Среди награжденных была главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Также награды удостоился военкор Семен Пегов, получивший ранение в зоне СВО.

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«Я обычно не волнуюсь, выступая публично. Но сейчас, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо Вам, что Вы с болью вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей, что Вы решились на это. Мы будем помогать в этом. Служу России!» — заявила Симоньян в ответном слове.

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Почетное звание «Народный артист РФ» также присвоили композитору и продюсеру Игорю Матвиенко. Он пригласил лидера государства на премьеру оперы про князя Владимира, которая запланирована на 2024 год.

Владимир Путин подчеркнул, что достижения всех награжденных в этот день является примером для россиян, в первую очередь, для подрастающего поколения.