Владельцы платного пляжа в Сочи решили брать деньги с утопающих за «спасение на воде»

Турист в Сочи снял видео на одном из платных пляжей, где в прейскуранте прописана цена спасения утопающих — 800 рублей. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На кадрах мужчина запечатлел табличку с ценами на различные услуги, которые предоставляются на пляже. Цена «кусается»: провести у моря один день стоит семь тысяч рублей. Но внимание туриста привлекло совсем не это. А пункт «спасение на воде», которое стоит 800 рублей.

Пользователей Telegram очень возмутило это видео. Некоторые понадеялись, что бесплатные спасатели дежурят всюду, в том числе и на платных пляжах. А некоторые принялись шутить, что даже «спасатель подплывает с терминалом». Сам автор ролика отметил, что «Сочи продолжает удивлять».

Сейчас ситуация в Сочи восстанавливается после сильнейшего потопа. Несколько дней назад из-за проливного дождя оказались затоплены улицы, в некоторых районах пропало электричество. Синоптики говорят, что в ближайшее время природа больше не преподнесет таких сюрпризов.