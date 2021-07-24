В Сочи стабилизировалась ситуация после ночного наводнения. В городе восстановили электроснабжение, а в подтопленных зданиях продолжают откачивать воду. В ближайшее время погода не должна преподнести подобных сюрпризов.

По данным регионального главка МЧС, уровень воды в реках Мацеста и Хоста вернулся в русло. Электроснабжение в городе восстановлено полностью. Аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения продолжают восстановительные работы, сообщила газета «Известия».

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, для устранения последствий разлива рек были мобилизованы все силы и средства. Городу удалось избежать человеческих жертв и разрушений. В МЧС отметили, что дальнейшее ухудшение погоды в регионе не прогнозируется. Вместе с тем жителей призвали проявлять бдительность. При этом, по прогнозам синоптиков Краснодара, дожди, шквалистый ветер и грозы с градом задержатся в регионе до 26 июля.

Накануне из-за сильного ливня оказались затоплены не только улицы Сочи. В поселке Лоо Лазаревского района частично разрушились подпорная стена и брусчатка набережной. В Адлерском районе затопило участок федеральной трассы.