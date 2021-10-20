Владельцы московских ТЦ предложили профинансировать организацию COVID-патрулей

Владельцы московских торговых центров предложили профинансировать организацию COVID-патрулей, которые будут следить за соблюдением ограничительных мер. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«Одно из предложений было также, что крупнейшие торговые центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу», — сказал Шакиров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что патрули также будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Недавно в торговых центрах активизировали работу по отслеживанию ношения масок. Этот процесс ведется с помощью видеокамер, установленных на входе. Пока к этой системе подключены около 300 торговых центров Москвы, это почти половина.

В Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Получить штраф в размере пяти тысяч рублей теперь можно даже за спущенный на подбородок респиратор.