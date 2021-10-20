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    20 октября 2021, 18:20

    Владельцы московских ТЦ предложили профинансировать организацию COVID-патрулей

    Президент Союза торговых центров Шакиров предложил профинансировать организацию COVID-патрулей

    Анастасия Калинина

    Владельцы московских торговых центров предложили профинансировать организацию COVID-патрулей, которые будут следить за соблюдением ограничительных мер. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

    Владельцы московских ТЦ предложили профинансировать организацию COVID-патрулей

    «Одно из предложений было также, что крупнейшие торговые центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу», — сказал Шакиров в эфире телеканала «Россия 24».

    Он отметил, что патрули также будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Недавно в торговых центрах активизировали работу по отслеживанию ношения масок. Этот процесс ведется с помощью видеокамер, установленных на входе. Пока к этой системе подключены около 300 торговых центров Москвы, это почти половина.

    В Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Получить штраф в размере пяти тысяч рублей теперь можно даже за спущенный на подбородок респиратор.