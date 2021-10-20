Вирус не дремлет. Контроль масочного режима усилили в транспорте Подмосковья

На фоне роста заболеваемости ковидом по стране в Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Получить штраф в размере пяти тысяч рублей можно даже за спущенный на подбородок респиратор.

Такие рейды проходят по всей Московской области. Поэтому, отправляясь на работу или учебу, убедитесь, что вы взяли маску. Она не только защитит от вируса, но и сэкономит бюджет.

Маска должна закрывать все органы дыхания. Это касается и водителей, и пассажиров.

Штрафуют не только за отсутствие средств индивидуальной защиты, но и за маску, спущенную на подбородок, или открытый нос. Если маски нет, а ехать нужно — ее можно приобрести у водителя.

«В автобусах областных перевозчиков действует правило: если пассажир находится без маски, то автобус не начинает движение», — сообщил замначальника межмуниципального управления № 7 ГКУ АПИ Московской области Андрей Чернов.

Вирус не дремлет и в электричках, поэтому маски и здесь обязательны. Надевать их нужно не только в вагонах, но и при входе в здания вокзалов, или в переходе — в закрытых помещениях больше шанс заразиться. Коронавирус — это не всегда кашель. Даже без симптомов можно быть заразным.

Главврач Воскресенской первой районной больницы Юрий Райхман признался, что по заболеваемости и заражаемости ситуация обстоит куда хуже, чем во все волны, что были до этого.

«Коечный фонд заполняется — уже порядка 1000 госпитализаций в сутки. Это критично. Причем тяжесть больных жуткая. Если раньше закупали 150 баллонов кислорода в сутки, то за вчера ушло 174 баллона кислорода», — рассказал главврач.

Источник фото: телеканал «360»

Такси — тоже общественный транспорт, поэтому и здесь маска обязательна. У водителей, помимо средств защиты, должен быть QR-код с информацией о прививке — иначе можно лишиться работы.

«Водителей, которые не вакцинированы, мы отключаем вместе с агрегаторами от получения заказов», — сказал консультант управления регионального транспортного контроля Минтранса Подмосковья Юрий Мурашев.