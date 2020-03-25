Пока речь о закрытии кинозалов в России не идет. Владельцы кинотеатров ждут решения от властей. В некоторых городах вводятся локальные ограничения.

Как рассказал «360» руководитель пресс-службы кинотеатров КиноОко, Синема Парк и Формула кино Артем Саргсян, компания ожидает постановления от властей городов.

«Скорее всего, завтра нам поступит официальное постановление от органов тех городов, в которых находятся наши кинотеатры и там уже будет понятен срок, на который закроются залы», — рассказал Саргсян.

Он отметил, что оценить убытки пока нельзя. Ситуация меняется очень быстро.

«Мы каждый день в каких-то городах вводим ограничение на количество людей в рамках одного сеанса. В каких-то городах кинотеатры уже закрыты», — объяснил он.

По словам руководителя пресс-службы, потери сильно будут зависеть от того, насколько долго это затянется.

«Без поддержки (правительства — прим. ред.) восстановить кинопоказ будет тяжело до уровня конца прошлого года. Эта ситуация для всех игроков рынка сейчас странная», — поделился Саргсян.

Он отметил, что ассоциация владельцев киносетей уже направила открытое письмо в адрес правительства на имя Михаила Мишустина. В нем ассоциация предложила меры по компенсации и поддержке кинотеатров.

Ранее регионам России поручили закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Такое распоряжение правительство страны дало из-за коронавируса.

Согласно распоряжению губернатора Московской области, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения будут закрыты до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.