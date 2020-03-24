Ночные клубы, кинотеатры и ТЦ закроют из-за коронавируса в России

Регионам России поручили закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Такое распоряжение правительство страны дало из-за коронавируса.

Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений Правительство РФ.

Кроме того, власти страны запретили курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.Контроль за исполнением этих правил поручили Роспотребнадзору и органам исполнительной власти субъектов страны.

Кроме того, по приказу правительства, Роспотребнадзор должен проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции. Заниматься этой проблемой он должен вместе с Минпромторгом России.

Кроме этого, был принят ряд других решений для предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Их принял оперштаб во время своего заседания 23 марта. Сколько времени продлятся введенные ограничения, пока не известно.

По последним данным, в России зафиксировали 495 случаев заражения новым типом инфекции. В мире количество заболевших приближается к 400 тысячам человек.