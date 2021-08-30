Владельцам домашних питомцев объяснили, зачем нужно чипировать животных

Директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова оценила акцию по чипированию домашних животных, которая начнется в государственных ветеринарных клиниках Москвы 1 сентября. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Эта хорошая инициатива может помочь сойти с мертвой точки: возможно, это поможет людям задуматься и почувствовать ответственность за тех животных, которыми они владеют. Потому что не секрет, что количество бездомных животных у нас увеличивается: много животных потерянных, но особенно выброшенных», — отметила Сафонова.

Она добавила, что с помощью чипирования можно решить сразу две проблемы. Во-первых, владельцу будет легче найти потерянное животное. Во-вторых, чип даст возможность отыскать хозяина выброшенного на улицу питомца и наказать его.

Напомним, законопроект об обязательном чипировании животных был внесен в Госдуму этой весной.