Поправки об обязательном чипировании домашних животных внесли в Госдуму

Законопроект об обязательном чипировании животных внесли на рассмотрение в Госдуму. Авторами инициативы стали депутаты Госсобрания (Курултая) Башкирии.

По мнению башкирских парламентариев, поправки в закон об обращении с животными, во-первых, упростят поиск потерявшегося питомца, во-вторых, сделают проще путешествие с животными.

Еще один плюс — возможность привлечения к ответственности тех хозяев, которые специально бросают своих питомцев. Кроме того, обязательное чипирование направлено на решение проблемы при поиске собаки, напавшей на человека, говорится в пояснительной записке к документу. Депутаты Курултая считают, что поправки в существующий закон помогут людям более ответственно подходить к содержанию своих домашних животных.

Ранее специалисты ветеринарных клиник Москвы и Санкт-Петербурга предупредили о дефиците вакцины для профилактики заболеваний кошек. И это, как подчеркнули врачи, является серьезной проблемой в преддверии сезона, когда домашних питомцев начнут вывозить на дачи.