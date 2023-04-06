Общество 06 апреля 2023, 13:18 Суд оштрафовал владельца «Википедии» на 800 тысяч рублей Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалять запрещенный контент piqsels

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Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», на 800 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Штраф на компанию наложили за отказ удалить материал о запрещенной песне группы «Психея». Административное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

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Представитель Wikimedia настаивал на прекращении дела в отношении компании, поскольку требование об удалении материалов обычно выносит Генпрокуратура, а не ФСБ. Суд с этими доводами не согласился.

В феврале мировой судья участка № 422 Таганского района города Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на два миллиона рублей. Причиной стал отказ компании удалить с сайта «Википедия» статьи о 92-й ракетной бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде и 74-й гвардейской мотострелковой бригаде Вооруженных сил России.