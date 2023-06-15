Общество 15 июня 2023, 07:33 Владельца кафе задержали в Иркутской области после отравления 62 человек шаурмой СК сообщил о задержании владельца кафе в Братске, где 62 человек отравились шаурмой Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранительные органы задержали владельца кафе в Братске Иркутской области, после посещения которого 62 человека отравились шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале.

«Задержан индивидуальный предприниматель — владелец кафе быстрого питания „Шаурму хочу“, — сказано в сообщении.

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Сейчас следователи допрашивают его, пострадавших и сотрудников кафе. По последним данным, 62 человек обратилась за медицинской помощью с признаками отравления, 29 из них госпитализировали, в их числе — пятеро детей.

Специалисты Роспотребнадзора уже нашли нарушения требований санитарного законодательства, условий хранения продуктов питания и продовольственного сырья, технологического процесса приготовления блюд в кафе. Они заявили, что в заведении не было условий для соблюдения личной гигиены работников. Точку быстрого питания пока закрыли.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Расследование дела продолжается.