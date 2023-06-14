Происшествия 14 июня 2023, 09:34 Уголовное дело возбудили после массового отравления шаурмой в Братске Следком России возбудил уголовное дело после отравления шаурмой в Братске Freepik

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Более 35 человек отравились шаурмой в кафе «Шаурму хочу» в Братске Иркутской области. В больницы с острой кишечной инфекцией попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователи СК изъяли гриль-печи, документацию персонала кафе», — указано на сайте следственного управления.

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На место происшествия выезжали следователи, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Сотрудников общепита отправили на бактериологическое исследование. Расследование продолжается.

Губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщал, что первый звонок в скорую от жителя после отравления поступил утром 13 июня. Затем в течение дня за помощью обратились еще более 10 человек. Взрослых отправили в инфекционное отделение больницы № 5, детей — в Братскую детскую клиническую больницу.

Ранее в Ульяновской области произошло массовое отравление сидром. По последним данным, число пострадавших возросло до 68, Двадцать один человек умер. Продукцию «Мистер Сидр», которой отравились люди, конфисковали из магазинов или со складов. В итоге удалось изъять более 70 литров напитка.

Несколько случаев отравления сидром зафиксировали в Курганской области. Врачи не смогли спасти школьницу, которая отравилась контрафактным самарским спиртом. Еще несколько человек скончались в Нижегородской области.