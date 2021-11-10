Владелец влетевшего в авто актрисы Сафоновой BMW заявил, что два года не видел машину

Владелец BMW, которая врезалась в машину с актрисой Еленой Сафоновой на проспекте Мира в Москве, подарил автомобиль своему сыну сразу после покупки. Иномарку он не видел около двух лет.

Станислав Корноухов рассказал Life, что купил BMW в салоне и сразу отдал. В страховку на машину вписан его сын.

«Я эту машину два года уже не вижу. <…> Я ее из салона вывез и сыну подарил», — пояснил мужчина.

Он добавил, что автомобиле в момент ДТП находился не его сын, а «еще кто-то». Машиной, допустил владелец BMW, могла управлять гражданская супруга сына. С ним самим Корноухов после аварии не общался, поскольку все участники аварии находятся в больнице.

Мужчина заверил, что полностью передал иномарку сыну. За неполные два года, указано в публикации, молодой человек получил по BMW 100 штрафов. Пять из них он не оплатил.

Три автомобиля — BMW, Volvo и Hyundai — столкнулись 10 ноября в центре Москвы. Последним управляла звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова. Актрису госпитализировали с многочисленными переломами.