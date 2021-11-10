Авария с полной штрафов иномаркой отправила звезду «Зимней вишни» в больницу с переломами. Главное

ДТП с тремя иномарками произошло сегодня в центре Москвы. Проспект Мира не поделили BMW, Volvo и Hyundai. За рулем последнего была звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова. Сейчас она находится в больнице. На автомобиле предполагаемого виновника аварии числится 70 неоплаченных штрафов, и большая часть из них — за превышение скорости.

Видео с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал департамента транспорта Москвы. На кадрах можно видеть, как Volvo едет в крайнем левом ряду, но внезапно водитель ВМW решает перестроиться, выскакивает перед ним и оказывается на встречной полосе, где сталкивается с Hyundai. После чего в BMW врезается Volvo.

Сломаны ребра, рука и надколенник

После аварии на место ЧП прибыли врачи скорой помощи. Елену Сафонову после осмотра доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным источника «360», у актрисы диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны и перелом руки.

В прокуратуре Москвы уточнили, что травмы в результате случившегося получили два человека. Еще одна пострадавшая — 21-летняя предполагаемая виновница ДТП. Ее тоже доставили в больницу.

Источник фото: t.me/moscowproc

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа.

Пострадавшей Елене Сафоновой 65 лет. Она родилась в Ленинграде в 1956 году. Ее отец Всеволод Сафонов был актером, а мать Валерия Рублева — режиссером.

После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии Елена Сафонова служила в Академическом драматическом театре имени В. Ф Комиссаржевской, затем — в Театре-студии киноактера в Москве. Позже начала принимать участие в съемках в кино. Широкую известность ей принесла роль Ольги Ивановны в фильме «Зимняя вишня». Картина вышла в свет в 1985 году.

Пять лет — с 1992 по 1997 год — Сафонова жила во Франции. Там она успела сыграть в пяти кинолентах.

В России актриса снялась также в фильмах «Женская собственность», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Филер», «Поклонник» и многих других. Помимо этого, она принимала участие в съемках сериалов, среди них «Струны», «Сваты 5», «Пан или пропал».

Кто был за рулем BMW

По информации Telegram-канала «112», за рулем иномарки, которая протаранила Hyundai Сафоновой, находилась Маргарита Рафальская.

Источник «112» сообщил, что на BMW числится 70 неоплаченных штрафов. Большая часть из них — за превышение скорости. В результате аварии на проспекте Мира водитель ВМW получил перелом руки.

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