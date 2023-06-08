Общество 08 июня 2023, 11:36 Владелец Vans и The North Face закроет магазины в России, но не уйдет с рынка «Коммерсант»: владелец Vans и The North Face закроет магазины в России и займется оптом

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Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans и The North Face, закроет розничные магазины в России и перейдет на оптовую торговлю. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчетность ООО «ВФ Си-Ай-Эс» — российской структуры иностранной компании.

В документе указали, что последние российские магазины Vans закрылись минувшей весной. При этом, согласно данным Росаккредитации, в апреле «ВФ Си-Ай-Эс» выдали первую в 2023 году декларацию соответствия на одежду торговых марок The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland.

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В качестве поставщика компания указала швейцарскую VF International SAGL. Производят вещи в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме и европейских странах.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс назвала переход VF Corporation с розницы на оптовые поставки компромиссным вариантом. По ее словам, так компания продолжит поддерживать известность своих торговых марок в России через продажи в мультибрендовых сетях. При этом владелец Vans и The North Face исключит риск бойкота на других рынках из-за наличия магазинов в РФ.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в России могут снова заработать магазины спорттоваров Decathlon. На покупку активов французской компании претендуют организации из Турции и Ливана.