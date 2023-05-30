Общество 30 мая 2023, 10:57 Названы потенциальные покупатели активов Decathlon в России «Ведомости»: Decathlon в РФ могут купить владельцы российского Reebok и компания из Ирана Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Активы французской компании Decathlon в России могут выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group, переговоры по покупке бизнеса уже ведутся. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По словам источников издания, потенциальные инвесторы уже приезжали в Россию, чтобы осмотреть недвижимость сети. Закрытие сделки планируется не раньше осени 2023 года. Предполагается, что после завершения передачи бизнеса российские магазины Decathlon снова откроются и будут работать по франшизе. Однако некоторые торговые точки могут закрыть.

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Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов в связи с «невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций». В январе 2023 года сообщалось, что французский ретейлер планирует продать российский бизнес целиком и ищет покупателя активов.

Между тем приобрести продукцию товаров бренда Decathlon российские покупатели могут в интернете. Торговлю ведут несколько площадок, включая маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет». Доставку из-за рубежа также организовала платформа CDEK.Shopping.