Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор

Компания по лизингу машин, которой принадлежал разбитый в аварии с Михаилом Ефремовым фургон ВАЗ, подала апелляцию в суд. ООО «Стоун-XXI» просит отменить приговор и признать компанию потерпевшей.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО „Стоун-XXI“ на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО „Стоун-XXI“ потерпевшим», — рассказали в пресс-службе суда.

8 сентября апелляции на приговор актеру подали адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Больше в суд никаких жалоб по делу Ефремова не поступало.

Пьяный Ефремов 8 июня за рулем внедорожника в центре Москвы врезался в грузовик, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер от травм через несколько часов после ДТП.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил Ефремова на восемь лет в колонию общего режима. Сейчас осужденный актер находится в СИЗО №5 Москвы «Водник».

Ранее его сестра Анастасия рассказала, что на оглашение приговора Ефремов пришел с папкой, в которой лежал текст пьесы.