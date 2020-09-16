Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор
«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО „Стоун-XXI“ на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО „Стоун-XXI“ потерпевшим», — рассказали в пресс-службе суда.
8 сентября апелляции на приговор актеру подали адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Больше в суд никаких жалоб по делу Ефремова не поступало.
Пьяный Ефремов 8 июня за рулем внедорожника в центре Москвы врезался в грузовик, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер от травм через несколько часов после ДТП.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил Ефремова на восемь лет в колонию общего режима. Сейчас осужденный актер находится в СИЗО №5 Москвы «Водник».
Ранее его сестра Анастасия рассказала, что на оглашение приговора Ефремов пришел с папкой, в которой лежал текст пьесы.