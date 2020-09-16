Названо содержимое папки Ефремова на оглашении приговора

«Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — приводит издание слова сестры Ефремова.

Собеседница добавила, что ее брат очень деятельный человек. Она выразила надежду, что Ефремову за решеткой позволят работать, чтобы не сидеть сложа руки.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил Ефремова на восемь лет в колонию общего режима за смертельное ДТП в центре столицы.

Пьяный Ефремов 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер от травм. Сейчас актер находится в СИЗО № 5 «Водник». В изоляторе есть книги и театральная сцена. У Ефремова два сокамерника: одного обвиняют в коррупции, а другого — в продаже наркотиков.