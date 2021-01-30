Владелец «дворца» в Геленджике раскрыл себя

«Я являюсь бенефициаром. Достаточно такой сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот отельный бизнес», — рассказал он.

Ротенберг признался, что занимается этим делом на протяжении нескольких лет, у него также есть объекты в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае.

«Это было приобретено несколько лет назад. <…> Пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет», — заявил предприниматель.

Как оказалось, раньше об этом проекте никто не говорил, потому что вокруг него было слишком много скандалов.

«Это человеческий фактор. Скандалы всякие, инсинуации <…>. Когда бы мы там построили, можно было сказать: „Посмотрите, какая красота“. Там же нет ничего незаконного», — объяснил миллиардер.

Последний раз он был там в этом году. Ротенберг также пообещал ускорить строительство и сдать объект быстрее.