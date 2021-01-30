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    30 января 2021, 15:15

    Владелец «дворца» в Геленджике раскрыл себя

    Анастасия Калинина

    Российский миллиардер и предприниматель Аркадий Ротенберг рассказал журналистам, что «дворец» в Геленджике на мысе Идокопас принадлежит ему. По его словам, объект был запланирован как отель. Видео выложил Telegram-канал Mash.

    «Я являюсь бенефициаром. Достаточно такой сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот отельный бизнес», — рассказал он.

    Ротенберг признался, что занимается этим делом на протяжении нескольких лет, у него также есть объекты в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае.

    «Это было приобретено несколько лет назад. <…> Пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет», — заявил предприниматель.

    Как оказалось, раньше об этом проекте никто не говорил, потому что вокруг него было слишком много скандалов.

    «Это человеческий фактор. Скандалы всякие, инсинуации <…>. Когда бы мы там построили, можно было сказать: „Посмотрите, какая красота“. Там же нет ничего незаконного», — объяснил миллиардер.

    Последний раз он был там в этом году. Ротенберг также пообещал ускорить строительство и сдать объект быстрее.