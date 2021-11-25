«ВКонтакте» пожаловалась на претензии от РКН из-за YouTube-роликов

Роскомнадзор привлек «ВКонтакте» к ответственности за неудаление запрещенной информации, в том числе контента с YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Представители «ВКонтакте» отметили, что в одном из уведомлений от РКН претензии связаны с комментариями к записи с YouTube, а не к самому ролику, но при этом требования удалить записи были предъявлены к соцсети.

Ранее «ВКонтакте» уже получала два штрафа по полтора миллиона рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Один соцсеть получила за неудаление YouTube-роликов, хотя все видео, по данным пресс-службы соцсети, до сих пор доступны на видеохостинге.

«Мы считаем такие действия деструктивными по отношению к площадке — они ограничивают пользователей в равном и справедливом доступе к информации», — подчеркивается в сообщении компании.

В пресс-службе «ВКонтакте» подчеркнули, что соцсеть постоянно ведет борьбу с фейками и блокирует пользователей и боты, которые устраивают массовые рассылки, а также ограничивает доступ к материалам, которые могут быть вредны для пользователей.

Для этого используются механизмы и инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта. В сентябре в тестовом режиме была запущена функция предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации.

Во «ВКонтакте» добавили, что за последний год такие разбирательства участились, что говорит об ужесточении регулирования социальных сетей в стране.