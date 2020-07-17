«ВКонтакте» научится распознавать неприличные жесты в видео

Социальная сеть «ВКонтакте» учится распознавать неприличные жесты в «Клипах» — это сервис коротких вертикальных видео. Тестирование технологии уже началось.

«„ВКонтакте“ обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в „Клипах“. <…> Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом», — говорится в сообщении для прессы на сайте социальной сети.

Подразумевается, что система сможет узнавать грубые жесты — например, когда пользователь показывает средний палец. После этого на видео появится черный квадрат там, где виден жест. Такое стало возможно благодаря технологи распознавания движений рук, которые помогают управлять съемкой.

Сервис «Клипы» за первые месяцы собрал три миллиарда просмотров. За сутки видео набирают по 183 миллионов просмотров, 6,5 миллиона отметок «Нравится» и 108 тысяч комментариев. Ранее в России запустился мировой музыкальный сервис Spotify.