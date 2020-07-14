Сервис потоковой музыки Spotify, появившийся в середине нулевых, наконец запустился в России. Это приложение считается главным на Западе не случайно. Теперь оно доступно и в нашей стране — как бесплатно, так и по подписке.

Приложение Spotify 14 июля появилось в российских версиях App Store, Play Market и Microsoft Store. Незадолго до этого сервис обновил пользовательское соглашение. Помимо России в него добавили Белоруссию и Казахстан.

Завести аккаунт можно с 14 лет (понадобится разрешение родителей или опекунов). Личные данные россиян будут храниться в российских дата-центрах, как того требует законодательство РФ. Если пользоваться сервисом бесплатно, то не получится скачивать музыку, также появятся ограничения на пропуск песен в плейлистах и реклама.

Подписка стоит 169 рублей в месяц (первые три месяца действует бесплатный пробный период). Можно сэкономить, взяв подписку на двоих (219 рублей) или семейную (269 рублей на шесть отдельных аккаунтов).

В чем отличие сервиса от iTunes и «Яндекс.Музыки» и почему путь на российский рынок был таким неспешным, «360» рассказал музыкальный обозреватель и радиоведущий Борис Барабанов.

Почему сервис так долго не появлялся в России?

Источник фото: телеканал «360»

Барабанов: Пресс-служба Spotify особенно не комментирует этот вопрос, но я знаю, что начало этого долгого пути приходится на 2014 или 2015 год, с тех пор дата много раз переносилась. Связано это было и с какими-то организационными вопросами и, наверняка, с налоговым законодательством, потому что это открытая компания из очень хорошей, серьезной страны Швеции, которая хочет быть максимально легальной и легитимной на территории новой для себя страны.

Кроме того, насколько я знаю, долго существовали незакрытые вопросы между Spotify и major-лейблами в глобальном смысле. Я думаю, что тут дело не в России, а в том, что каждый раз, выходя на новые рынки, такая компания должна быть уверена, что правообладатели, и прежде всего владельцы больших каталогов — Sony, Universal и Warner, — что с ними все вопросы на всех территориях решены. С этим, насколько я понимаю, были какие-то неувязки, поэтому Spotify долго не мог выйти на рынок Индии.

Что изменится с приходом Spotify?

Барабанов: Прежде всего, появится сервис с очень оригинальной и эффективной системой музыкальных рекомендаций. То есть человек, который слушает музыку, получит возможность подписываться как по рекламной модели, так и за деньги, и та музыка, которую Spotify будет ему рекомендовать, будет адаптирована самым эффективным образом для его собственного вкуса. Это то, чем Spotify гордится. И дальше можно долго сравнивать его с другими сервисами, но надо добавить, что для Америки Spotify — это вообще синоним музыкального стриминга, и как мы вместо «копировальной машины» говорим «ксерокс», так и они, когда говорят о стриминге музыки, говорят просто Spotify.

Поэтому существование России в орбите такого сервиса для нашей музыкальной индустрии очень важно. Как бы мы ни говорили, что у нас есть свои «ВКонтакте», «Яндекс» и прочее, которые зачастую показывают глобально огромные результаты, все равно, если тебя нет в Spotify, то тебя нет как единицы музыкальной индустрии.

Источник фото: телеканал «360»

Чем Spotify лучше других платформ?

Барабанов: Своими рекомендациями, удивительной системой плейлистов. Таких плейлистов, как в Spotify, такой разветвленной, разнообразной и представительной системы нет ни у кого, хотя сами плейлисты есть у всех.

Еще важно, что в составлении этих рекомендаций принимает участие искусственный интеллект. Другие площадки тоже подтягивают искусственный интеллект, но в основном у них плейлистами и рекомендациями занимаются редакции, специально нанятые люди, которые, опираясь на свой опыт, решают, что тебе может понравиться. В случае со Spotify это машина, которая суммирует огромное количество твоих запросов, вкусов в твоем регионе… То есть это следующая страница нашей цифровой жизни.