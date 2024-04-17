Общество 17 апреля 2024, 17:07 VK открыл набор на оплачиваемую летнюю стажировку для IT-специалистов «ВКонтакте» организует оплачиваемую летнюю стажировку для студентов РИА «Новости»

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VK организует оплачиваемую летнюю стажировку для студентов и молодых специалистов по техническим, digital и креативным направлениям. Участники будут учиться у опытных наставников и попробуют свои силы в решении задач.

«В летнем наборе программы впервые появятся вакансии в команды магазина приложений RuStore и коммуникационной платформы VK WorkSpace», — отметили в пресс-службе.

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Стажирующиеся смогут поработать по различным направлениям, в том числе по таким востребованным специализациям, как ИИ и машинное обучение, фронтенд-, бэкенд- и мобильная разработка, аналитика, маркетинг, тестирование и UI/UX-дизайн. Появятся на стажировке и совершенно новые для летнего набора специальности: DevOps-инженер, специалист по безопасности облаков, инженер машинного обучения и специалист по работе с инфлюенсерами.

Ранее VK в честь Дня космонавтики подготовил для пользователей подарки и сюрпризы. Холдинг также организовал праздничный конкурс «Вызовы гравитации».