Общество 13 апреля 2024, 23:28 VK подготовил ко Дню космонавтики конкурсы и подарки пользователям «ВКонтакте» разыграет полет в невесомости на конкурсе ко Дню космонавтики «ВКонтакте»

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Холдинг VK приготовил пользователям большое количество подарков и сюрпризов, приуроченных ко Дню космонавтики, который отмечали 12 апреля. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» организовали конкурс «Вызовы гравитации». Главным призом станет полет в невесомости на самолете Ил-76 МДК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заявкой для участия в конкурсе станет комментарий «Поехали» под специальным постом в сообществе «ВНауке». Сообщение запустит чат-бот, который представит несколько заданий,

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Итоги подведут 28 апреля. Экскурсию в Центр подготовки космонавтов вместе с мерчем от VK получат 10 лучших игроков. Чтобы побороться за главный приз — полет в невесомости, необходимо после выполнения заданий от чат-бота написать короткий рассказ на тему

Слушатели «VK Музыка» насладятся новым прочтением хита нулевых «Гагарин, я вас любила» в исполнении певицы Мари Краймбрери. Трек вышел при поддержке музыкального лейбла VK Records.

Для посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ проведут встречи с популярными блогерами. Получить сладкие подарки из рук Клавы Коки, Иды Галич, Даши Дошик, Юли Гаврилиной и других гости смогут после публикации фото с форума на своей странице с хэштегом #выставкаРоссия. Встречи пройдут с 12 по 14 апреля и с 19 по 21 апреля с 13:00 до 17:00 около павильона VK.

Также для посетителей форума доступен специальный космический квест. На выставке нужно найти маскотов VK: кота Персика, единорога Спаркса или песиков Дигги и Спотти. Затем потребуется отсканировать на их скафандре QR-код и воспользоваться чат-ботом в сообществе «VK Праздники». Среди всех участников квеста разыграют призы.

В «Одноклассниках» в День космонавтики ученые развеют самые популярные мифы о космосе и ответят на вопросы пользователей. Кроме того, на платформе запустили специальный плейлист с по-настоящему космической атмосферой.

Пользователи «Сферума» получат специальные космические стикеры, а в официальных каналах сервиса появится видеопривет от летчика-космонавта Александра Мисуркина. Космические тесты и онлайн-лекции в формате VK Клипов запустят на сервисе «Другое дело». Среди самых активных участников разыграют призы от сервиса и подписки на «VK Музыку».