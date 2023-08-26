Общество 26 августа 2023, 08:14 Вице-спикер ГД указал на необходимость запрета детской рекламы Чернышов предложил запретить рекламу для детской целевой аудитории Freepik

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Законопроект о запрете на рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию, подготовил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Об инициативе он рассказал в интервью РИА «Новости».

Чернышов заявил, что направленная на ребенка реклама может наносить вред его психике и прививать потребительские ценности. По его словам, бороться с этим поможет новая инициатива.

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«Разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию», — сообщил Чернышов.

Он указал на сильное влияние рекламы на детские умы и заявил, что инициатива поможет сформировать «более здоровое и эмоционально стабильное поколение россиян».

Ранее министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило о проведении в Жуковском Детского авиационно-космического салона «ДАКС-2023.