26 августа 2023, 07:00
Детский авиационно-космический салон пройдет в Жуковском 26 августа
В дворце культуры в Жуковском пройдет Детский авиационно-космический салон «ДАКС-2023». Вход на мероприятие бесплатный, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Юных посетителей авиасалона ждут экспозиции авиационной техники, викторины и мастер-классы, конкурсы и летная программа, музыкальные выступления и концерт», — уточнили в ведомстве.
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На авиасалоне организуют стенд Центра молодежного инновационного творчества в Жуковском. На нем дети узнают об IT-решениях, беспилотниках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 129 новых школ и детских садов.
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Дети
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