Подмосковье 26 августа 2023, 07:00 Детский авиационно-космический салон пройдет в Жуковском 26 августа ЦМИТЖуковский

Читать 360tv в

В дворце культуры в Жуковском пройдет Детский авиационно-космический салон «ДАКС-2023». Вход на мероприятие бесплатный, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Юных посетителей авиасалона ждут экспозиции авиационной техники, викторины и мастер-классы, конкурсы и летная программа, музыкальные выступления и концерт», — уточнили в ведомстве.

Реклама

На авиасалоне организуют стенд Центра молодежного инновационного творчества в Жуковском. На нем дети узнают об IT-решениях, беспилотниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 129 новых школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».