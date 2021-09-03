Вице-премьер Голикова рассказала о создании лабораторий для работы с очень заразными вирусами

В России к 2024 году будут созданы 15 лабораторий, работающих с очень заразными вирусами и бактериями. Они появятся в рамках «Санитарного щита». Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, написало РИА «Новости».

При этом к 2030 году в Росси должно появится 30 лабораторий, которые будут работать с опасными вирусами. Вакцины будут создавать за четыре месяца.

По ее словам, проект «Санитарный щит» — один из самых необходимых. Ведь коронавирус не единственная пандемия, с которой России предстоит столкнуться.

Голикова добавила, что к концу 2021 года в рамках «Санитарного щита» появятся тесты на коронавирус и грипп, которые будут выполняться за час.

Ранее вице-премьер говорила, что правительство намерено создать информационный ресурс, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемической обстановки. На эти цели до 2024 года планируется дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

По мнению Голиковой, без «Санитарного щита» невозможно будет обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность РФ.