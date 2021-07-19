Голикова заявила о создании в России «санитарного щита»

В России готов проект «санитарного щита», позволяющий разрабатывать тест-системы от новых вирусов за четыре дня, а вакцины — за четыре месяца. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

Этот проект, по ее словам, должен предупредить завоз на территорию страны опасных инфекций и возникновение новой пандемии. В рамках «санитарного щита» уже к 2024 году в России будет обеспечена экспресс-диагностика в более чем 240 пунктах пропуска.

«Мы модернизируем существующие и построим новые лаборатории, обеспечивая биологическую безопасность страны. Для 80% россиян станут доступны быстрая — в течение 24 часов — и качественная диагностика инфекций», — добавила она в эфире «России 24».

Также планируется создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемической обстановки. На эти цели потребуется до 2024 года дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

По мнению Голиковой, без «санитарного щита» невозможно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность страны.

Ранее она сообщала о создании в России новой системы медицинской реабилитации. Планируется, что уже к 2024 году почти 75% центров реабилитации оснастят современным оборудованием.