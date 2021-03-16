Вице-премьер Абрамценко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду

Вице-премьер России Виктория Абрамченко призвала запретить использование пластиковых трубочек и одноразовой посуды. Она заявила, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», — сказала Абрамченко на форуме «Чистая страна».

Чиновница отметила, что в России каждый год образуется около восьми миллиардов тонн отходов. Она считает, что в ближайшие девять лет Россия должна начать извлекать половину вторичных материальных ресурсом из всей массы отходов. Это позволит сократить захоронение отходов и в два раза сократить использование первичных ресурсов.

Ранее эксперты Greenpeace призвали Россию отказаться от использования товаров, сделанных из одноразового пластика. Оказалось, что в в стране более 60% мусора составляет одноразовая упаковка или тара.