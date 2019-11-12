Greenpeace предложил отказаться от влажных салфеток

Глава РЭО рассказал, когда запретят пластиковые пакеты и посуду Подробнее

В Greenpeace пояснили, что на территории страны провели проверки, в рамках которых специалисты оценили уровень загрязнения пластиком.

Оказалось, что более 60% найденного мусора — одноразовая упаковка или тара. В связи с этим организация дала некоторые рекомендации по борьбе с загрязнением.

«В качестве первоочередных шагов предлагаем рассмотреть: <…> Введение запрета на оборот <…> одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения», — сказано в сообщении.

В список вошла такая пластиковая продукция, как пакеты-майки, одноразовые стаканчики и контейнеры для еды. Также Greenpeace включил ватные палочки, влажные салфетки, трубочки для напитков и палочки для конфет.

В своем письме Greenpeace попросил Минприроды России внести предложение по регулированию одноразовых товаров из пластика на рассмотрение правительства.