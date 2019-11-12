  • Greenpeace предложил отказаться от влажных салфеток

    12 ноября 2019, 16:53

    Дарья Бунякова

    Влажные салфетки и палочки для конфет не угодили Greenpeace. Организация предложила России отказаться от использования товаров, сделанных из одноразового пластика. Письмо с инициативой российское отделение отправило на имя руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина.

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    В Greenpeace пояснили, что на территории страны провели проверки, в рамках которых специалисты оценили уровень загрязнения пластиком.

    Оказалось, что более 60% найденного мусора — одноразовая упаковка или тара. В связи с этим организация дала некоторые рекомендации по борьбе с загрязнением.

    «В качестве первоочередных шагов предлагаем рассмотреть: <…> Введение запрета на оборот <…> одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения», — сказано в сообщении.

    В список вошла такая пластиковая продукция, как пакеты-майки, одноразовые стаканчики и контейнеры для еды. Также Greenpeace включил ватные палочки, влажные салфетки, трубочки для напитков и палочки для конфет.

    В своем письме Greenpeace попросил Минприроды России внести предложение по регулированию одноразовых товаров из пластика на рассмотрение правительства.