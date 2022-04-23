Вице-премьер Абрамченко предложила в два раза увеличить упаковки с детским питанием

Власти России ввели различные меры для поддержки отечественного бизнеса и дополняют их новыми предложениями. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о новой инициативе в Telegram-канале.

Она сообщила, что ее коллеги предложили вариант поддержки молочников. Новая мера может коснуться производителей детского питания и поставщиков молочных продуктов.

«Разрешить использовать упаковку объемом в два раза больше (0,5 литра вместо максимальных 0,25 литра) для отдельных категорий детского питания», — рассказала Абрамченко.

Вице-премьер предположила, что это не только пойдет на пользу производителям продуктов питания, но и «ликвидирует риски дефицита упаковочных материалов». Подробности скоро предоставит Роспотребнадзор, отметила Абрамченко.

С инициативой поддержки российских фермеров недавно выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он предложил ограничить работу продуктовых магазинов по воскресеньям. Он предположил, что это переключит внимание россиян на ярмарки выходного дня — площадки, на которых фермеры продают свою продукцию напрямую.