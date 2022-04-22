Депутат предложил ограничить работу супермаркетов в РФ по воскресеньям

Новый способ поддержки фермеров придумал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он предложил ограничить работу продуктовых магазинов по воскресеньям. Его письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова процитировал RT.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — написал депутат.

Матвейчев предположил, что таким образом удастся переключить внимание россиян на ярмарки выходного дня. Это площадки, на которые фермеры по выходным привозят продукты и продают их. Если продуктовые магазины закроются в воскресенье, то россияне пойдут за покупками на ярмарку. А это, в свою очередь, станет стимулом для развития фермерских хозяйств, малого бизнеса в этой отрасли и площадок для сбыта натуральной сельхозпродукции, сказал Матвейчев.

В Подмосковье уже начался сезон ярмарок выходного дня. Об этом стало известно 5 апреля.