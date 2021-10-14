Вирусолог предупредил о большом потенциале «дельта»-штамма в России

Заболеваемость и смертность от коронавируса в России могут продолжить рост из-за того, что потенциал «дельта»-штамма при большом количестве непривитых людей еще не исчерпан. Об этом заявил врач-вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, «дельта»-штамм представляет самую большую опасность для людей, у которых нет антител к коронавирусу. У таких пациентов последствия заражения в большинстве случаев бывают очень тяжелыми, отметил он в беседе с Life.

При этом люди, которые уже столкнулись с ковидом или вакцинировались, при заражении «дельта»-штаммом коронавирусом могут перенести заболевание как обычное ОРВИ.

По мнению врача, из-за того, что некоторые носители вируса на фоне легкого течения болезни становятся менее бдительными, они продолжают активное социальное взаимодействие, из-за чего продолжается рост заболеваемости. Увеличение смертности при этом происходит в основном за счет тех, кто столкнулся с болезнью, не имея антител, пояснил Скулачев.

За минувшие сутки в России выявили 31 299 случаев коронавируса. Это самый большой прирост заболеваемости за все время пандемии. Общее число заражений в стране с начала пандемии составило 7 892 980.