Вирусолог посоветовал воздержаться от путешествий в этом году

Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн высказался о списке стран, куда Роспотребнадзор может первым делом разрешить летать российским самолетам. По его мнению, эпидемическая ситуация в них лучше, чем в России, однако посоветовал отказаться от путешествий в этом году.

Специалист со своей стороны согласился со списком стран, в которые, по данным СМИ, может возобновиться авиасообщение. В него вошли Польша, Норвегия, Италия, Германия, Великобритания, Венгрия, Дания, Нидерланды, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка. Альтштейн отметил, что в этих государствах действительно снижается количество зараженных.

«Что касается набора стран из списка, то там действительно эпидемия спадает. Сейчас она там меньше, чем в России, примерно на уровне Москвы», — пояснил профессор в беседе с «360». При этом возможность заразиться остается, поэтому многим из группы риска стоит отказаться от путешествий.

«Мой совет был бы такой: людям, которые могут обойтись без этого отдыха и находятся в угрожаемой ситуации из-за возраста или здоровья, лучше от путешествий в этом году воздержаться. Что касается более молодых, то это на их усмотрение. Риск в таких путешествиях, без сомнения, есть», — сказал вирусолог.

Альтштейн обратил внимание, что в некоторых странах, например в США, летальность снизилась даже с учетом того, что количество зараженных растет. У профессора есть несколько гипотез на этот счет.

«Я сторонник предположения, что вирус постепенно изменяется и становится приспособленным к распространению, но не к тяжелой форме заболевания. Однако это не доказано. Другой фактор — это постепенное появление коллективного иммунитета, который не выявляется обычными тестами. И еще один момент: медицина начинает лучше лечить и не допускает смертельных исходов», — сказал Альтштейн. Однако он отметил, что врачи с самого начала хорошо лечили больных коронавирусом, а версия о коллективном иммунитете маловероятна, потому что процент реально заболевших людей очень маленький. Вирусолог также предположил, что бессимптомных форм заболевания может быть даже больше и это не отражается в антителах.