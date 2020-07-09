СМИ назвали список стран, куда в первую очередь начнут летать самолеты из России

Роспотребнадзор, по данным агентства, предложил несколько стран, в которые могут открыть авиасообщение на первом этапе послаблений. В список включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

Такие сведения агентству сообщил источник из крупной авиакомпании. Он сослался на письмо для Росавиации и Минтранса. В ведомстве считают, что страны из списка соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые создали специалисты Роспотребнадзора. Однако эту информацию официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что международное авиасообщение в России будут открывать в два этапа. Сначала Роспотребнадзор разработает критерии оценки, по которым ведомство должно определять, в какие страны россияне могут полететь. На их основе создадут список стран, в которые откроется авиасообщение на первом этапе. Однако то, что возобновление полетов будет происходить именно по такому сценарию, в ведомстве не подтвердили.