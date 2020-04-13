Вирусолог пояснил, как сложится жизнь в России после самоизоляции

Резко вернуться к нормальной жизни после окончания режима самоизоляции не получится. В определенных случаях потребуется диагностика пациентов, а кому-то придется дольше сидеть взаперти.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, что «снятие эпидемии может не быть резким и полным».

«Какие-то „хвосты“ останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — заметил Альштейн.

По его словам, противоэпидемические мероприятия после 30 апреля отменят, если ситуация будет складываться благоприятно. В противном случае их продлят.

При расчете даты снятия ограничений правительство неспроста учитывало несколько 14-дневных периодов. Это расширенный срок инкубационного периода для коронавируса. Через указанный промежуток времени, добавил вирусолог, будет видно, насколько помогли принятые меры.

По последним данным, в России подтвердили 15 770 случаев заболевания COVID-19. Скончались 130 человек, 1291 пациент выздоровел.Больше всего зараженных в Москве. С 15 апреля в столице для поездок на личном и общественном транспорте понадобятся электронные пропуска.