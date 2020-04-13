Коронавирус в России и мире. Главное на 13 апреля

В Москве начали выдавать цифровые пропуска, Вязьму закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса в доме престарелых, Бориса Джонсона выпустили из больницы. Подробнее об этом — в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По состоянию на 12 апреля в России было 15 770 подтвержденных случаев коронавируса (+2186 за сутки). С начала эпидемии в стране скончались 130 человек (+24 за день), 1291 пациент выздоровел.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса в Москве (+1306 за сутки, 10 158 за все время), Московской области (+278, всего 1360) и Санкт-Петербурге (+69, всего 557).

В столичном регионе с 15 апреля вводят электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. В Москве их начали оформлять на сайте мэрии mos.ru.

Там можно выбрать один из трех вариантов:

— получение цифрового пропуска для работающих;

— разовая поездка для посещения медицинской организации;

— разовая поездка в иных целях.

Пропуск на «разовую поездку в иных целях» будут выдавать не более двух раз в неделю. Все разрешения будут действовать как в Москве, так и в Московской области.

В Подмосковье они оформляются на региональном сайте госуслуг.

Пропуска уже действуют в нескольких российских регионах. В Башкирии их ввели только для поездок на личном автомобиле. Чтобы получить электронный пропуск, нужно зарегистрироваться на специальном сайте doroga02.ru.

В Татарстане разрешения выдают на сайте covid19.tatarstan.ru и по СМС. Получать их обязаны все, кто далеко отходит от дома. Среди причин, которые можно указать в пропуске, поход в банк, выезд на дачу, посещение больницы, доставка еды и лекарств родственникам. 12 апреля власти республики ввели квоты на участие в похоронах (один раз в неделю), поездки на дачу (два раза в неделю) и другие поводы выйти из дома. Там считают, что жители формально относятся к оформлению разрешений. В республике коронавирус подтвердили у 73 человек, 14 из них уже выписались.

В Башкирии, где на 12 апреля было 84 подтвержденных случая заражения, на карантин из-за коронавируса закрыли семь медучреждений, в том числе крупные больницы. В одной только Республиканской клинической больнице в Уфе COVID-19 подозревают у 170 пациентов и медиков. Корпуса РКБ закрыли 6 апреля вместе с примерно 600 пациентами и 400 медиками.

Город Вязьма Смоленской области оказался заблокирован из-за вспышки коронавируса в доме престарелых. Вирус там предварительно выявили у 86 человек.

Улицы города по примеру Челябинска дезинфицируют с помощью авиатурбины. Обычно такие установки используют в аэропорту для обработки от наледи.

12 апреля православные отмечали Вербное воскресенье. В Петербурге, несмотря на режим самоизоляции, около 70 человек пришли на службу в Казанский собор. По данным телеканала «78», большинство прихожан были пожилыми людьми. На литургии они находились без масок. В Преображенском соборе, по данным «Фонтанки», собрались около 25 прихожан.

В Свердловской области церкви также не закрывались. Глава региона опубликовал фото празднования Вербного воскресенья из храма целителя Пантелеймона в Екатеринбурге и призвал верующих не разносить вирус.

В Москве 12 апреля прихожанина оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение самоизоляции. До храма он не дошел.

Коронавирус в мире

В мире, по последним данным, коронавирус выявили у 1 миллиона 847 тысяч человек, из которых 114 тысяч умерли, 422 тысячи выздоровели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел из больницы, куда попал с коронавирусом. Он записал обращение, в котором рассказал, что в течение двух суток «исход был непредсказуем», и поблагодарил докторов и медсестер, назвав их по именам.

Великобритания замкнула пятерку стран, в которых от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек.

Первое место по количеству больных и по числу смертей удерживают США. Там зарегистрированы 555 тысяч случаев COVID-19, скончались 22 тысячи больных.

Далее по числу смертельных случаев идут Италия (19,9 тысячи на 156 тысяч заболевших), Испания (17 тысяч смертей, 166,8 тысячи больных), Франция (13,8 тысячи смертей, 133,7 тысячи заболевших), Великобритания (10,6 тысячи умерших на 85 тысяч заразившихся).

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавируса.

Глава МВД Турции подал в отставку после провального карантина в десятках городов. С 11 апреля власти ввели 48-часовой запрет на выход из дома. Он коснулся 30 городов, включая Стамбул, Анкару и Анталью, и всю территорию провинции Зонгулдак.

Жителям объявили о запрете за несколько часов до его введения, из-за чего в магазинах образовались огромные очереди, что только повысило риск распространения болезни.