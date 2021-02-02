Вирусолог назвал причину побочных эффектов от вакцины

После вакцинации от коронавируса человек может почувствовать слабость, ломоту, иногда поднимается температура. Это связано с реакцией организма на вирусный белок, объяснил «360» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок», — рассказал Альтштейн.

По его словам, в вакцине «Спутник V» от Центра Гамалеи содержатся 10 микрограммов аденовирусного белка.

Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то больше. Ничего плохого и опасного это не представляет Анатолий Альтштейн.

Вирусолог добавил, что реакция на белки обычно держится несколько часов. Для здорового человека это совершенно неопасно. Он напомнил, что вакцины против гриппа, используемые несколько десятилетий, тоже в качестве реакции дают температуру. На препарат от коронавируса побочная реакция, по предварительным данным, появляется у 40% привитых.

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина призвала не бояться побочных эффектов. По ее словам, слабость, ломота, сонливость, температура могут продержаться около суток. При высокой температуре можно принять парацетамол.