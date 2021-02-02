Вирусолог назвал причину побочных эффектов от вакцины
«Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок», — рассказал Альтштейн.
По его словам, в вакцине «Спутник V» от Центра Гамалеи содержатся 10 микрограммов аденовирусного белка.
Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то больше. Ничего плохого и опасного это не представляет
Вирусолог добавил, что реакция на белки обычно держится несколько часов. Для здорового человека это совершенно неопасно. Он напомнил, что вакцины против гриппа, используемые несколько десятилетий, тоже в качестве реакции дают температуру. На препарат от коронавируса побочная реакция, по предварительным данным, появляется у 40% привитых.
Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина призвала не бояться побочных эффектов. По ее словам, слабость, ломота, сонливость, температура могут продержаться около суток. При высокой температуре можно принять парацетамол.