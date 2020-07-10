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    10 июля 2020, 15:37

    Вирусолог допустил приход третьей и пятой волн коронавируса

    Алена Макаренко

    Ограничения из-за коронавируса могут снова вернуться в Россию, если эпидемическая ситуация ухудшится. Своим мнением поделился руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев. Его процитировало ИА Nation News.
    Вирусолог допустил приход третьей и пятой волн коронавируса

    Ужесточение ограничений будет логичным шагом в случае ухудшения эпидемический ситуации в стране.

    «По здравому смыслу, если будет хуже, конечно введут», — сказал Зуев.

    Одна из причин роста заболеваемости — отказ соотечественников соблюдать рекомендации, уверен вирусолог.

    «Если мы проявим расхлябанность, у нас будет не вторая волна, а и третья, и пятая, какая хотите», — добавил эксперт.

    Зуев посоветовал надевать маски и перчатки, использовать антисептики, мыть руки и избегать большого скопления людей. При соблюдении этих рекомендаций можно максимально обезопасить себя и близких, не подхватить новую инфекцию.

    Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила о возможном возвращении ограничений из-за ухудшения эпидситуации в России. По ее словам, новая волна «может случиться и завтра». Она призвала не дожидаться критических показателей, а вводить режим самоограничений уже сейчас.