Вирусолог допустил приход третьей и пятой волн коронавируса

Ужесточение ограничений будет логичным шагом в случае ухудшения эпидемический ситуации в стране.

«По здравому смыслу, если будет хуже, конечно введут», — сказал Зуев.

Одна из причин роста заболеваемости — отказ соотечественников соблюдать рекомендации, уверен вирусолог.

«Если мы проявим расхлябанность, у нас будет не вторая волна, а и третья, и пятая, какая хотите», — добавил эксперт.

Зуев посоветовал надевать маски и перчатки, использовать антисептики, мыть руки и избегать большого скопления людей. При соблюдении этих рекомендаций можно максимально обезопасить себя и близких, не подхватить новую инфекцию.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила о возможном возвращении ограничений из-за ухудшения эпидситуации в России. По ее словам, новая волна «может случиться и завтра». Она призвала не дожидаться критических показателей, а вводить режим самоограничений уже сейчас.