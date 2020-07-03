Вирусолог допустил новую вспышку COVID-19 осенью по аналогии с респираторными заболеваниями

COVID-19 может вернуться осенью. Вероятность новой вспышки инфекции довольно высока: все ранее выявленные коронавирусы более активны в холодные месяцы. Обычные респираторные заболевания ведут себя аналогичным образом.

Зависимость SARS-CoV-2 от погоды на европейской территории планеты оценил в интервью РИА «Новости» директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик.

«Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — ответил он на вопрос о возможности вспышки коронавируса грядущей осенью.

Штрик обратил внимание на то, что зависимость от погоды для других коронавирусов есть, в том числе в Германии. Такие вирусы быстрее распространяются в холодную и сухую погоду, а также при высокой влажности.

«Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично», — допустил специалист.

В Австралии, по его словам, несколько месяцев назад случаев COVID-19 выявляли мало. Сейчас ситуация складывается противоположная. Возможно, причина этого кроется в том, что в стране начинается зима.

Штрик также считает, что туннели для дезинфекции не будут защищать от коронавирусной инфекции. Они способны уберечь человека от ротавируса и других заболеваний, передающихся контактным путем, но не от COVID-19. Поскольку в основном SARS-CoV2 размножается в бронхах и легких, внешняя дезинфекция менее эффективна.