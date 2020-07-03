Минобороны рассказало о состоянии добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса

«По прошествии двух недель после вакцинации препаратом у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано», — рассказали в Минобороны.

Добровольцы первой группы получили вакцину еще 18 июня, с тех пор ни одной жалобы на здоровье они не высказывали, да и никаких побочных действий препарат тоже не дал.

Вторая группа получила первую дозу 23 июня, и у этих людей тоже нет никаких жалоб и расстройств.

Клинические испытания еще не закончены, впереди добровольцев ждет второй этап. Все процедуры ориентировочно закончатся к концу июля, и дальше — если все будет проходить штатно — начнется процесс регистрации препарата.

Министерству обороны в этом помогает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.