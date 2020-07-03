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    03 июля 2020, 06:38

    Минобороны рассказало о состоянии добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса

    Эля Данилюк

    Представители Министерства обороны России рассказали, как себя чувствуют добровольцы, получающие в экспериментальном порядке дозы вакцины. На здоровье все они не жалуются, сообщили «Российской газете» в ведомстве.

    «По прошествии двух недель после вакцинации препаратом у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано», — рассказали в Минобороны.

    Добровольцы первой группы получили вакцину еще 18 июня, с тех пор ни одной жалобы на здоровье они не высказывали, да и никаких побочных действий препарат тоже не дал.

    Вторая группа получила первую дозу 23 июня, и у этих людей тоже нет никаких жалоб и расстройств.

    Клинические испытания еще не закончены, впереди добровольцев ждет второй этап. Все процедуры ориентировочно закончатся к концу июля, и дальше — если все будет проходить штатно — начнется процесс регистрации препарата.

    Министерству обороны в этом помогает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.