Вирусолог дал советы о том, как не занести коронавирус в дом

В режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса следует соблюдать осторожность, чтобы не «принести» инфекцию домой. Специалист рассказал, как этого не допустить.

Вирусолог Владимир Макаров утверждает, что по возвращении домой после выхода за продуктами нужно промыть продукты под горячей водой. Высокая температура убьет вирус.

«Эксперт указал, что сразу бросать одежду в стирку вовсе не обязательно. По его словам, вероятность „принести“ инфекцию в квартиру с прогулки крайне мала», — приводит слова Макарова портал Nation News.

Также указывалось, что 2019-nСоV недолго живет на одежде, поэтому куртку или пальто достаточно просто оставить повисеть. Эксперт подчеркнул, что заражение коронавирусом чаще всего происходит через органы дыхания.

Ранее французские ученые выяснили, что коронавирус погибает в течение 15 минут, если нагреть его до 92 градусов