Общество 30 марта 2024, 09:54 Виновных в срыве сроков строительства объектов ОПК привлекут к ответственности Шойгу: виновных в срыве сроков строительства объектов ОПК надо привлечь к ответу РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал решить вопросы с реконструкцией предприятий оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, а также привлечь к ответственности организации, которые срывают сроки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях региона. По его словам, в целом оборонзаказ выполняется, а по ряду направлений — перевыполняется.

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«Главное, чтобы мы могли в достаточном темпе и объемах продолжать выполнение государственного оборонного заказа в 4 квартале 2024 года и в последующие годы», — заявил глава Минобороны.

Министру доложили, что с прошлого года объем выпуска продукции увеличился втрое. Этого удалось добиться благодаря модернизации производства и поставкам на предприятия передового оборудования.