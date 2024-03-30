Армия 30 марта 2024, 09:33 Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях в Алтайском крае Министр обороны Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями ОПК в Алтайском крае

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства проинспектировал производство сложных комплектующих к боеприпасам и вооружению на предприятиях ОПК, которое выпускает составные части к зенитным и авиационным снарядам, патронным лентам, гранатометным боеприпасам и реактивным системам залпового огня.

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Шойгу доложили, что с 2023 года объем выпуска продукции увеличился в три раза. Таких показателей удалось достичь благодаря расширению производственных мощностей и модернизации производственных линий передовым высокотехнологичным оборудованием.

Ранее министр проверил выполнение оборонного заказа предприятиями ОПК в Нижегородской области, где выпускают артиллерийские и танковые снаряды различного калибра.