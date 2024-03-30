30 марта 2024, 09:33
Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях в Алтайском крае
Министр обороны Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями ОПК в Алтайском крае
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Глава ведомства проинспектировал производство сложных комплектующих к боеприпасам и вооружению на предприятиях ОПК, которое выпускает составные части к зенитным и авиационным снарядам, патронным лентам, гранатометным боеприпасам и реактивным системам залпового огня.
Реклама
Шойгу доложили, что с 2023 года объем выпуска продукции увеличился в три раза. Таких показателей удалось достичь благодаря расширению производственных мощностей и модернизации производственных линий передовым высокотехнологичным оборудованием.
Ранее министр проверил выполнение оборонного заказа предприятиями ОПК в Нижегородской области, где выпускают артиллерийские и танковые снаряды различного калибра.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Реклама
Реклама