Вино с защищенным географическим указанием выпустят на Кубани

Производители на Кубани смогут выпускать вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а также продавать их по месту производства. Так глава местного Законодательного собрания Юрий Бурлачко отреагировал на то, что Госдума приняла изменения в закон о производстве вина фермерскими хозяйствами.

«Для Кубани принятый закон, считаю, имеет особое значение. Ведь у нас наряду с крупными игроками рынка широко представлены и небольшие винодельческие хозяйства, в том числе и так называемые „гаражисты“», — сказал Бурлачко.

Он добавил, что предприниматели неоднократно задавали краевой власти вопросы, связанные с производством и реализацией вина. Теперь принятые поправки позволят популяризировать на Кубани агротуризм и, в частности, энотуризм, написал «ФедералПресс».

По словам Бурлачко, принятые поправки — инструмент регулирования на федеральном уровне. Гости курортов оценят гостеприимство региона и вино, уже превратившееся в его визитную карточку, добавил глава Законодательного собрания Кубани.

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